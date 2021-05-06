06 Mayıs 2021, Perşembe
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Bakan Kasapoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi final paylaşımı : "En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, finaline kalan ve Chelsea için “En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Bakan Kasapoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi final paylaşımı : En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor

Dün oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Manchester City , Paris Saint-Germain'i eleyerek finale yükselirken, İstanbul'a giden son bileti Real Madrid'i eleyen bir diğer İngiltere temsilcisi Chelsea oldu. 29 Mayıs günü İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak final mücadelesi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kasapoğlu, Türkçe ve İngilizce olarak, "En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor" ifadelerini kullanarak İstanbul'a gelecek olan iki takımın sosyal medya hesaplarını da etiketledi.

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