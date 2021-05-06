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Son dakika | Şampiyonlar Ligi'nde işler karıştı! Süper Lig şampiyonu büyük tehlikede
Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid'i 2-0 yenen Chelsea adını finale yazdırdı.İngiliz ekibinin finale çıkması Türkiye Süper Lig'ini de yakından ilgilendiriyor. İngiliz ekibinin kupayı kazanması ihtimalinde Süper Lig şampiyonu olacak takımın Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı da tehlikeye girmiş olacak. Chelsea'nin ligdeki konumu bu durumu belirleyecek. Peki bu durum nasıl olacak? İşte o detaylar...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 08:24 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 08:24
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