Şampiyonlar Ligi'ne İngilizler damga vurdu! Chelsea 2-0 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid'i 2-0 mağlup eden Chelsea, finale yükseldi ve Manchester City'nin rakibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda İngiltere temsilcisi Chelsea, 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırladı.