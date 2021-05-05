06 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Şampiyonlar Ligi'ne İngilizler damga vurdu! Chelsea 2-0 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Şampiyonlar Ligi'ne İngilizler damga vurdu! Chelsea 2-0 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA yarı final maçında 1-1'in rövanşında 'i sahasında Werner'in golü ile 2-0 mağlup ederek finalde Manchester City'nin rakibi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu finali, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

SPOR
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
ABONE OL
Şampiyonlar Ligi'ne İngilizler damga vurdu! Chelsea 2-0 Real Madrid MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA yarı final rövanşında 'i 2-0 mağlup eden , finale yükseldi ve Manchester City'nin rakibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda İngiltere temsilcisi Chelsea, 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırladı.

Stamford Bridge Stadı'nda iki takımın da dengeli başladığı karşılaşmada eşitlik 28. dakikada bozuldu. Organize gelişen Chelsea atağında Kai Havertz, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Havertz'in aşırtma vuruşunda üst direkten dönen topu kafayla boş kaleye gönderen Timo Werner, takımını 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından iyi savunma yaparak rakibine net fırsatlar vermeyen mavi-beyazlı ekip, soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Chelsea, 47. dakikada Havertz ile gole yaklaştı. Alman futbolcunun ceza sahasına gelen ortada yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.

Mason Mount, Havertz ve N'Golo Kante ile karşı karşıya yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen İngiliz ekibi, aradığı golü 85. dakikada buldu.

Real Madrid savunmasının uzaklaştıramadığı pozisyonda Christian Pulisic'in kale önüne pasını ağlarla buluşturan Mount, farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda Real Madrid'e şans tanımayan Chelsea, mücadeleyi 2-0 kazanarak Manchester City'nin ardından finale yükselen ikinci takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu finali, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İlk finalist Manchester City! İLK FİNALİST MANCHESTER CİTY!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA