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Son dakika | Dorukhan Toköz ile Fenerbahçe iddialarına son nokta!

Son dakika Beşiktaş haberleri...Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe ile anlaştığı iddialarına menajerinden yanıt geldi.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika | Dorukhan Toköz ile Fenerbahçe iddialarına son nokta!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde gazetelerde çıkan haberlerin ardından açıklama geldi.

Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut, Dorukhan Toköz için Fenerbahçe ile görüşme yapmadığını açıkladı.

Ahmet Bulut, A Spor'a yaptığı açıklamada "Dorukhan Toköz için Fenerbahçe ile hiçbir görüşmem olmadı. Dorukhan ve Fenerbahçe ile ilgili haberler yüzde 100 yalan. Dorukhan Toköz sadece Beşiktaş'ın şampiyonluğuna odaklandı." ifadelerini kullandı.

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