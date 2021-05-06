06 Mayıs 2021, Perşembe
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Gaziantep FK'de teknik direktör arayışı! İşte 3 aday

ekiplerinden 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Mehmet Büyükekşi'nin sezon sonu görevi bırakacağı öğrenildi. Ayrıca teknik direktör ile yollar ayrılacak. Yerine ise Okan Buruk, Erol Bulut ve Bülent korkmaz ile görüşülüyor.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Gaziantep FK'de teknik direktör arayışı! İşte 3 aday

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da Başkan Mehmet Büyükekşi sezon sonu görevi bırakacak. Başkan Vekili Cevdet Akinal'ın gelecek sezon yeni başkan olacağı öğrenildi.

SA PİNTO GİDİYOR YERİNE 3 ADAY VAR!
Başkan Mehmet Büyükekşi'nin görevi bırakmasının ardından Teknik direktör Sa Pinto gönderilecek. Sa Pinto kalan 3 maçta görev yaptıktan sonra yollar ayrılacak.

3 ADAY VAR
Gaziantep FK'da teknik direktör için girişimler ise başladı. Öncelik Okan Buruk ve Erol Bulut... Bu iki isimden olumlu cevap alınamazsa Bülent Korkmaz ile görüşülecek. Güney ekibinin kısa süre içinde teknik direktör olayını çözüme kavuşturması bekleniyor.

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