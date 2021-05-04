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Son dakika Beşiktaş haberleri | Vincent Aboubakar Galatasaray derbisinde oynayacak mı? İşte son durumu

Beşiktaş haberleri son dakika | Adale sakatlığı sebebiyle Beşiktaş’ın 7 maçını kaçıran Vincent Aboubakar’ın durumu bugün netlik kazanacak. Tedavisine devam edilen 28 yaşındaki futbolcu, bugünkü idmanda yer alırsa Galatasaray’la cumartesi günü oynanacak derbiye yetişebilecek.

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Giriş Tarihi: 04.05.2021
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Son dakika Beşiktaş haberleri | Vincent Aboubakar Galatasaray derbisinde oynayacak mı? İşte son durumu

Kamerun Milli Takım'ında yaşadığı sakatlık sebebiyle tam 8 maçta Beşiktaş forması giymeyen Vincent Aboubakar'ın tedavisi sürüyor. Adalesindeki problemin Sivasspor karşılaşmasında tekrarlaması sonrasında rehabilitasyon süreci devam eden tecrübeli futbolcunun, cumartesi günü Galatasaray'la oynanacak mücadelede forma giyip giymeyeceği bugün netlik kazanacak. Hatayspor galibiyeti sonrasında 2 gün izinli olan takımın bugünkü çalışmasında yer alması beklenen deneyimli oyuncunun, idmana yetişmemesi halinde Cim Bom'la oynanacak müsabakada da yer alması zor gözüküyor.

MAAŞINA ZAM İSTİYOR
Beşiktaş'ta bu sezon 29 mücadeleye çıkıp 16 gollük performans ortaya koyan Vincent Aboubakar, 1 maçta daha forma giyerse sözleşmesi bir yıl daha otomatik olarak uzayacak. Böyle uzaması halinde 1.5 milyon uroluk maaş alacak olan Aboubakar'ın, yönetimden bu miktarın artırılmasını istediği ve kulüp ile oyuncunun menacerinin pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

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