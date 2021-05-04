Son dakika | Galatasaray'ın acı günü! Divan Kurulu üyesi Türker Arslan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Son dakika haberi...Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve Tahkim Kurulu eski başkanı Türker Arslan koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve Tahkim Kurulu eski başkanı Türker Arslan koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Arslan, Nisan ayının başından beri korona tedavisi görüyordu. 78 yaşındaki sarı kırmızılı yönetici, 4 Nisan'da yoğun bakıma alınmıştı.