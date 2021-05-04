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Son dakika | Galatasaray'ın acı günü! Divan Kurulu üyesi Türker Arslan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Son dakika haberi...Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve Tahkim Kurulu eski başkanı koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Son dakika | Galatasaray'ın acı günü! Divan Kurulu üyesi Türker Arslan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve Tahkim Kurulu eski başkanı Türker Arslan koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Arslan, Nisan ayının başından beri korona tedavisi görüyordu. 78 yaşındaki sarı kırmızılı yönetici, 4 Nisan'da yoğun bakıma alınmıştı.

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