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Son dakika | UEFA açıkladı! EURO 2020'de flaş değişiklik

Son dakika haberi...UEFA, EURO 2020'de mücadele edecek takımlardaki oyuncu sayısının 23'ten 26'ya yükseltildiğini açıkladı. Kadroların 1 Haziran tarihinde sunulması kararı verilirken takımların ilk maçtan önce ciddi sakatlık veya hastalık durumunda sınırsız değişiklik yapabilecekleri duyuruldu

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Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Son dakika | UEFA açıkladı! EURO 2020'de flaş değişiklik

Kadroların 1 Haziran tarihinde sunulması kararı verilirken takımların ilk maçtan önce ciddi sakatlık veya hastalık durumunda sınırsız değişiklik yapabilecekleri duyuruldu.

UEFA'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada; Euro 2020'de takımlar en fazla 26 oyuncu yer alacak.

Kadro listeleri 1 Haziran'da sunulacak, ancak takımlar ilk maçtan önce ciddi sakatlık veya hastalık durumunda sınırsız değişiklik yapabilecek. Kaleciler her maçtan önce değiştirilebilir" ifadeleri kullanıldı.

İLK MAÇ 11 HAZİRAN'DA
Turnuva, 11 Haziran'da Türkiye-İtalya maçıyla start alacak turnuva 11 Temmuz'da final maçıyla son bulacak.

UEFA açıkladı! EURO 2020de flaş değişiklik UEFA AÇIKLADI! EURO 2020'DE FLAŞ DEĞİŞİKLİK

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