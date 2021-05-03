Beşiktaş haberleri son dakika | Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta Aboubakar gelişmesi

Sakatlığı yüzünden Süper Lig'deki son 7 maçın 6'sında takımdaki yerini alamayan Vincent Aboubakar bugün yeniden MR'a girecek. Kamerunlu golcünün durumu yapılacak kapsamlı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Salonda bireysel program uygulayan Aboubakar'ın bir süre daha takımdan ayrı çalışabileceği aktarıldı. Galatasaray derbisinde forma giyme ihtimali bulunan yıldız futbolcunun perşembe ve cuma günü takımla birlikte çalışması halinde kadroda yer alması bekleniyor. Aboubakar'ın aksi halde büyük olasılıkla derbiyi de kaçıracağı belirtildi.

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