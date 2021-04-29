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Aboubakar derbiye yetişecek mi? Beşiktaş'a güzel haber

Beşiktaş Asbaşkanı , maçının ardından önemli açıklamalar yaptı. Kocadağ, sakatlığı devam eden Aboubakar'ın dönüş tarihi hakkında da bilgi verdi

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Giriş Tarihi: 29.04.2021
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Aboubakar derbiye yetişecek mi? Beşiktaş'a güzel haber

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Çaykur Rizespor maçının ardından basın mensuplarına konuştu. Emre Kocadağ, "İlginç bir ortam oluşturuluyor. Televizyon programlarında da bu konu çok işleniyor. Maç öncesi rakip takımlardan ilginç açıklamalar geliyor. Bunlar daha önce yaşanmamış durumlar. Biz bu strese gelmiyoruz. Sergen Hoca'nın serzenişi haklı" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY MAÇINA HAZIR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'
Kocadağ, golcü oyuncu Aoubakar'ın son durumu hakkında da, "Aboubakar daha takımla antrenmana çıkmadı. Bu nedenle Hatayspor maçında oynaması zor gözüküyor ama ben Galatasaray maçına hazır olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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