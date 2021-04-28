Sergen Yalçın'dan Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalar

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Siyah-Beyazlıların 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:

Söylemek istediğim çok şey var ama kendimi tutuyorum. 4 haftalık süreç bitsin konuşacağım. Lideriz, rakiplerimizle işimiz yok. Biz kazandıktan sonra onların ne yaptığı önemli değil

Bütün eksiklerimize rağmen oyuncularımız çok iyi oynuyor. Kaç maçtır 5 değişiklik hakkımızı bile kullanamadık. Oyuncularım aslan gibi oynuyor. Ayaklarına yüreklerine sağlık. Hepsi çok karakterli çıktı.