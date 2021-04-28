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Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında evlilik teklifi

Son dakika haberi... ’de ile arasında oynanan karşılaşma öncesi yeşil mavili takımın sosyal medya sorumlusu Mükremin Çetinoğlu, kız arkadaşı 'e tribünde evlenme teklif etti. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Öztürk teklifi kabul etti.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021
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Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında evlilik teklifi

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan - karşılaşması öncesinde tribünde sürpriz bir evlilik teklifi yaşandı.

Çaykur Rizespor'un sosyal medya sorumlusu Mükremin Çetinoğlu, kız arkadaşı 'e evlenme teklif etti.

Çetinoğlu yanında getirdiği yüzüğü kız arkadaşına uzatarak teklifini dile getirdi. Sürpriz karşısında heyecanlanan Öztürk evlenme teklifini kabul etti. Çift daha sonra birbirine sarıldı. Tribünde o anlara tanık olanlar da çifti alkışladı.

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