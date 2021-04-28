Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında evlilik teklifi
Son dakika haberi... Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma öncesi yeşil mavili takımın sosyal medya sorumlusu Mükremin Çetinoğlu, kız arkadaşı Zeynep Seçil Öztürk'e tribünde evlenme teklif etti. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Öztürk teklifi kabul etti.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor - Beşiktaş karşılaşması öncesinde tribünde sürpriz bir evlilik teklifi yaşandı.
Çaykur Rizespor'un sosyal medya sorumlusu Mükremin Çetinoğlu, kız arkadaşı Zeynep Seçil Öztürk'e evlenme teklif etti.
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