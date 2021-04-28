Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında evlilik teklifi

Çetinoğlu yanında getirdiği yüzüğü kız arkadaşına uzatarak teklifini dile getirdi. Sürpriz karşısında heyecanlanan Öztürk evlenme teklifini kabul etti. Çift daha sonra birbirine sarıldı. Tribünde o anlara tanık olanlar da çifti alkışladı.

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