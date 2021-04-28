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Şampiyonlar Ligi yarı final: Manchester City, Paris Saint Germain'i deplasmanda mağlup ederek avantajı kaptı

Son dakika haberi... UEFA ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain’i 2-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde avantajı eline geçirdi.

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Giriş Tarihi: 29.04.2021
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Şampiyonlar Ligi yarı final: Manchester City, Paris Saint Germain'i deplasmanda mağlup ederek avantajı kaptı

Paris Saint-Germain, ilk maçında Parc Des Princes Stadı'nda ekibi 'i ağırladı. Ev sahibi ekip, 15'inci dakikada 'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Manchester City, 64'üncü dakikada 'nin attığı golle eşitliği yakaladı. İngiliz ekibi, 71'inci dakikada Cezayirli oyuncusu 'in golüyle 2-1 öne geçti.

Maçta başka gol olmayınca rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Manchester City, rövanş maçı öncesinde avantajı eline aldı. ekibinde 77'nci dakikada Idrissa Gueye kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Eşleşmede rövanş maçı 4 Mayıs salı günü İngiliz ekibinin ev sahipliğinde City Of Manchester Stadı'nda oynanacak.

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