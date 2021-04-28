Son dakika: Beşiktaş Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
Son dakika haberleri... Süper Lig lideri Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 38. haftada karşı karşıya geldi. Etkili bir futbol ortaya koyan Beşiktaş. Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Siyah beyazlıların golleri N'Koudou, Gökhan Töre ve Ghezzal'den geldi.
Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yönettiği Rize'deki zorlu maçı Beşiktaş 3-2 kazandı.
İŞTE İLK 11'LER
Ç.RİZESPOR: Gökhan Akkan, Baiano, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Erik Sabo, Yasin Pehlivan, Michalak, Boldrin, Samudio.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Dorukhan, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre.
::MAÇTAN DAKİKALAR::
1. dakikada savunmanın hatasından yararlanan N'Koudou, ceza yayı üzerinden topa sert vurdu. Kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
2. dakikada Beşiktaş'ta sol taraftan Hutchinson'un ceza yayı üzerine pasında Ljajic'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın yatarak çeldiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
5. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın ceza yayı üzerine pasında Gökhan Töre'nin dönüp plase vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan uzanarak topu kornere çeldi.
16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ taraftan ceza alanına giren ve çalımlarla son çizgiye inen Ghezzal'ın içeriye çevirdiği topta, N'Koudou altıpas önünden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
18. dakikada sağ taraftan Gökhan Töre'nin pasında ceza sahası sağ çaprazından Ljajic'in vuruşunda, top ağlara gitti. VAR incelemesi yapılan pozisyonda, Gökhan Töre ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
33. dakikada Talbi'nin hatasında topu kapan Ljajic, meşin yuvarlağı Ghezzal'ın önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
38. dakikada Remy'nin sağdan ceza sahasına ortasında, Talbi'nin penaltı noktası civarından vuruşunda, top üstten auta gitti.
44. dakikada De Souza'nın ceza sahası içerisine aşırtma pasında, Vida'nın müdahale ettiği topu altıpas önünde Hutchinson filelere gönderdi. VAR incelemesi yapılan pozisyonda, Vida'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.
Mücadelenin ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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