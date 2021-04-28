Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa'ya gönderme!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim, ilk yarının kendileri için koca bir hiç olduğunu ifade ederken pandemi dönemi nedeniyle zorlandıklarını Luyindama ve Ozornwafor'un Kovid-19'a yakalandığı için stoperlerinin olmadığını belirtti. Ayrıca Terim, Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa'ya da göndermede bulundu.
Galatasaray zorlu geçen maçın ardından Konyaspor'u 87. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Maç boyunca pozisyon yaratma konusunda ciddi sıkıntılar çeken sarı kırmızılılarda Fatih Terim de ilk yarıda oynanan oyundan mennun olmadığını ifade etti. Fatih Terim, ayrıca Galatasaray - Karagümrük maçının hakemleri Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa'yı da eleştirdi.
FATİH TERİM: EMRE AKBABA'NIN GOL ATMASINA SEVİNDİM!
'İlk yarı hem oyunumuzu oynayamadık hem de vücut dilimiz de alıştığımız gibi değildi. İlk yarı koca bir hiçti. İkinci yarı bazı değişiklikler olunca biz gibi oynayınca kendimize geldik. Rakibin konsantrasyonunu da bozduk. Son dakikalarda da olsa vazgeçmemek kazanmayı becermek önemli. Yarışın içindeyiz. Kolay değil. Burada kaybettik berabere kaldık alışkın değiliz.'
'LİNNES'İ OYNATTIM AMA HAZIR DEĞİL...'
'Bu maçta pozisyon vermedik bu da bizim için sevindirici. Oyuncularımı kutluyorum. Her takım için kolay değil. Çok fazla maç oynuyoruz. Emre Akbaba talihsiz iki sakatlık geçirdi. Emre değişik bir oyuncu onu kazanmamız lazım. Emre'nin gol atmasına da sevindim. Pandemi döneminde takım için ne olacağını bilemiyorsunuz. Bugün Linnes'i koydum hazır değil ama mecburum.'
TERİM'DEN FLAŞ SÖZLER! 'ALİ PALABIYIK VE SUAT ARSLANBOĞA...'
'Yedlin'i biliyosunuz Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa tarafından kenara alındı ondan da faydalanamıyoruz. Luyindama ve Ozornwafor corona virüse yakalandı. Stoperimiz yok.'
'Biz pes etmeyeceğiz. Bazen bir puan da çok önemli galibiyet de çok önemli. Pandemi döneminde her şey olabiliyor. Takımda stoperimiz kalmadı sonlara doğru Taylan'ı stoperde değerlendirdik.'
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