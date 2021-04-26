Son dakika | Beşiktaş'a sakat oyuncularından güzel haber!

Beşiktaş, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Hes Kablo Kayserispor maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Antrenman, kondisyon koşuları sonrası yapılan ayak tenisi oyunları ile sona erdi.

Antrenmana arka adalesindeki ağrıları nedeniyle Kayserispor maçında oynayamayan Atiba ile sakatlığı bulunan Larin de katıldı.

Siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını, yarın (27 Nisan) saat 12.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak. Yarın saat 16.00'da özel bir uçakla Trabzon'a gidecek olan Beşiktaş, karayoluyla Rize'ye geçerek kampa girecek.