26 Nisan 2021, Pazartesi
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Trabzonspor'a kötü Edgar Ie'den kötü haber!

'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü deplasmanda ile karşılaşacak Trabzonspor'da, savunma oyuncusu Edgar Ie'nin sol kasık adalesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 26.04.2021
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Trabzonspor'a kötü Edgar Ie'den kötü haber!

Kulüp doktoru Hakan Çelik, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Edgar Ie'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Çelik, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Hafta sonu oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar Ie'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadesini kullandı.

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