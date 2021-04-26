26 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri MLS'in devleri Burak Yılmaz'ın peşinde!

MLS'in devleri Burak Yılmaz'ın peşinde!

Milli golcümüz Burak Yılmaz, Lille’de gösterdiği muhteşem performans ile MLS devlerinin de dikkatini çekti. Beckham’ın sahibi olduğu ’nin yanı sıra ve takımları milli yıldızı yakından takip ediyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 26.04.2021
ABONE OL
MLS'in devleri Burak Yılmaz'ın peşinde!

Lille'de gösterdiği performans ile takımını şampiyonluk yarışında tutan 35 yaşındaki golcü oyuncu, Kuzey Amerika Futbol Ligi takımlarının transfer listesine girdi.

David Beckham'ın sahibi olduğu MLS Doğu Konferasnı takımı 'nin yanı sıra ve Batı Konferansı'nda yer alan , milli futbolcu için transfer planı yapıyor.

Fransa Ligi'nin tamamlanmasının ardından Lille ile resmi temasa geçmeye hazırlanan MLS ekipleri, Burak'ın kararı bekleyecek.

NTV Spor'un haberine göre; Lille'in son oynadığı Lyon maçında 2 gol 1 asistle takımına galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Ligue 1'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Bu sezon Fransız ekibi ile 3 farklı kulvarda 29 maça çıkan milli futbolcu, toplamda 14 gol atarken 5 de asist yaptı.

Yılmaz için flaş sözler: Sahada bunu gördük YILMAZ İÇİN FLAŞ SÖZLER: "SAHADA BUNU GÖRDÜK"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA