Sergen Yalçın'dan oyuncularına uyarı: Burası Beşiktaş burada bahane olmaz
Beşiktaş'ta son haftalarda yaşanan puan kayıpları Sergen Yalçın'ı alarma geçirdi. Oyuncularına uyarıda bulunan Yalçın, “Son dönemde şansızslıklar ve sakatlıklar yaşıyoruz.. Ama burası Beşiktaş, bahane olmaz… Çıkıp kazanacağız" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçı öncesi oyuncularıyla kritik bir görüşme yaptı. Başarılı hoca, "Ligin sonu yaklaşıyor. Artık hata yapma lüksümüz yok. Son dönemde büyük şanssızlıklar yaşadık. Sakatlıklar oldu. Ama burası Beşiktaş… Büyük bir kulüp ve burada bahane olmaz. Çıkıp Kayserispor maçını alacağız" ifadelerini kullandı. Sergen hoca, taraftarı artık mutlu etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.
FORVETTE N'KOUDOU OYNAYACAK!
Kartal'da Kayserispor maçı öncesi Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in sakatlığı bulunuyor. Siyah-Beyazlılar'ın Kayseri maçına 4-6-0 taktiği ile çıkması bekleniyor… Sol açıkta görev yapan Fransız oyuncu N'Koudou'nun Kayseri ile oynanacak mücadelede 'Sahte 9' olarak görev alması bekleniyor.
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