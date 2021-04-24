Beşiktaş-Kayserispor 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor maçı ev sahibi ekibip Beşiktaş 3-1 kazandı.
Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor maçı ev sahibi ekibip Beşiktaş 3-1 kazandı.
Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
4. dakikada Gökhan Töre'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ljajic'e Kvrzic'in yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
6. dakikada Hes Kablo Kayserispor'un beraberlik golü geldi. Alibec'in soldan ortaladığı topa ceza sahasında Pedro Henrique gelişine düzgün vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
13. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ceza sahası önünde topla buluşan Ljajic, soldan bindirme yapan N'Koudou'ya pasını verdi. N'Koudou dar açıda olmasına rağmen sert bir şutla topu filelere yolladı: 2-1
19. dakikada sağdan kullanılan köşe atışında De Souza'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
36. dakikada seri paslarla Kayserispor ceza alanına sokulan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
65'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal arka direğe doğru ortasını yaptı.
Hareketlenen N'Koudou'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Doğan'ın bacak arasından ağlara gitti: 3-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip Uysal (Dk. 82 Dorukhan Toköz), Josef, Ghezzal, Ljajic (Dk. 73 Mensah), N'Koudou, Gökhan Töre
HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar - Kvrzic (Dk. 46 Ramazan Civelek), Kolovetsios, Mario Paz, Aziz Behich, Attamah (Dk. 46 Emre Demir), Muhar, Henrique, Lennon (Dk. 81 Sabovic), Alibec (Dk. 62 Melih Okutan), İlhan Parlak (Dk. 75 Luckassen)
GOLLER: Dk. 4 Ghezzal (P), Dk. 13 ve Dk. 65 N'Koudou (Beşiktaş) - Dk. 7 Henrique (Hes Kablo Kayserispor)
SARI KARTLAR: Josef de Souza, Rosier, Necip Uysal, Montero (Beşiktaş) - Henrique (Hes Kablo Kayserispor)
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