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CANLI I Sivasspor Beşiktaş canlı anlatım izle! Lider farkı açmak istiyor

'in 36. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Beşiktaş, ligin formda ekiplerinden Sivasspor'u yenerek zorlu virajı geçmek istiyor. İşte maçın ilk 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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CANLI I Sivasspor Beşiktaş canlı anlatım izle! Lider farkı açmak istiyor

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

SİVASSPOR: (MUHTEMEL) ALİ VURAL, A.OĞUZ, CANER, CAMARA, UĞUR, COFIE, FAJR, ROBIN, ERDOĞAN, GRADEL, YATABARE

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, DORUKHAN, LARIN, ABOUBAKAR

SİVASSPOR 12 MAÇTIR YENİLMİYOR!

Süper Lig'de 12. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında deplasmanda 3-2'lik sonuçla alan Sivasspor, puanını 50'ye çıkarttı. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar, dün oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 12 maça çıkarttı ve kulüp tarihinin rekorunu kırmayı başardı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve 5 beraberlikle 26 puan elde etti. Kırmızı-beyazlılar ayrıca bu sezon 47 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

ÇALIMBAY'IN 37. RANDEVUSU

Deneyimli teknik direktör Çalımbay, yarın kariyerinde Beşiktaş'a karşı 37. randevusuna çıkacak. 50 puanla 8. sırada yer alan Sivasspor, 71 puanla lider konumda olan Beşiktaş'ı mağlup edip, son haftalardaki galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

SERGEN YALÇIN'DAN UYARILAR

Son beş maçta sadece 2 galibiyet alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın da kaybetme haklarının en az seviyeye geldiğini düşünüyor ve takıma ciddi uyarılar yapmaktan geri kalmıyor. Siyah-beyazlılardaki performans düşüklüğü Abouabakr ve Cenk'in sakatlıklarına bağlansa da teknik direktör Sergen Yalçın, şampiyonluğa giden bir takımın performansının bir kaç futbolcuya bağlı sebeplere sığdırılmasının doğru olmadığını düşünüyor ve kazanamaları gereken oyunu futbolcuların mutlaka sahaya yansıtmalarını istiyor.

6 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3 sarı kartı olan Rosier, Atiba, Necip, Larin, Welinton ve Dorukhan, Sivas karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve Kayserispor maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.

3 FUTBOLCU SAKAT

Beşiktaş'ta 3 futbolcu sakatlıkları sebebiyle kadroda olamyacak. Ağır sakatlık geçirerek ameliyat olan ve sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic'e, Ankaragücü maçında Oğuzhan Özyakup da eklendi. Sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Oğuzhan tedavisi devam ettiği için Sivas deplasmanında takımda olmayacak.

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