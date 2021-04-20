CANLI I Sivasspor Beşiktaş canlı anlatım izle! Lider farkı açmak istiyor

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

SİVASSPOR: (MUHTEMEL) ALİ VURAL, A.OĞUZ, CANER, CAMARA, UĞUR, COFIE, FAJR, ROBIN, ERDOĞAN, GRADEL, YATABARE

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, DORUKHAN, LARIN, ABOUBAKAR

SİVASSPOR 12 MAÇTIR YENİLMİYOR!

Süper Lig'de 12. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında deplasmanda 3-2'lik sonuçla alan Sivasspor, puanını 50'ye çıkarttı. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar, dün oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 12 maça çıkarttı ve kulüp tarihinin rekorunu kırmayı başardı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve 5 beraberlikle 26 puan elde etti. Kırmızı-beyazlılar ayrıca bu sezon 47 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.