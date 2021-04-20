Çaykur Rizespor 5-3 Konyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor'u 5-3 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini; Djokovic, Michalak, Remy, Samudio ve Adil (k.k) kaydetti.Konuk takımın golleri ise; Guilherme, Cikalleshi ve Kravets'den geldi.



Bu sonucun ardından Rizespor puanını 42 yaparken, Konyaspor ise 41 puanda kaldı.

Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)



7. dakikada Sokol Cikalleshi'nin sol kanattan ceza sahası içerisine kadar taşıyarak verdiği pasta topla buluşan Guilherme'nin şutunda top filelerle buluştu. 0-1





12. dakikada sağ kanatta Sekidika'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı. 0-2

20. dakikada İsmail Köybaşı'nın pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Djokovic'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

27. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Konrad Michalak'ın sert şutunda top ağlara gitti. 2 – 2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada savunmanın arkasına atılan topta Motta, ceza sahası içinde topu ağlara gönderdi. 1-1

51. dakikada Halil İbrahim'in çevirdiği topta Stancu ceza sahası içinde topla buluştu. Stancu topu şık bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2

69. dakikada Candeias'ın pasında Sio topla buluştu. Sio penaltı noktasından topu auta gönderdi.

79. dakikada Karlo Muhar'ın pasında İlhan Parlak ceza sahasında topla buluştu. İlhan'ın vuruşunda top kaleci Übeyd'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 2-2





Stat: Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy x, Çağlar Uyurcan x, İbrahim Bozbey x

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar x, Aziz Behic x, Klovetsios x, Kvrzic x (Ramazan dk. 81 x), Uğur Demirok x (Nehuen Pez dk. 81 ?), Herrique x, Amramovski x, Attamah x (İlhan Panrklak dk. 68 x), Muğdat Çelik x (Muhar dk. 54), Aeron Lenon x, Denis Alibec x (Maglica dk. 54 xx)

Yedekler: Lung, Yasir Subaşı, Sabovic, Melih Okutan

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu



Gençlerbirliği Spor Kulübü: Übeyd Adıyaman x , Metehan Mert x, Diego Angelo x, İbrahim Pehlivan x, Polomat x (Ayite dk. 46 x), Soner Dikmen x (Mustafa Seyhan dk. 46 xx), Lima x, Caneias x, Berişbek x (Sio dk. 68 x), Motta x, Stancu x (İlhan Karakaş dk. 81 ?)

Yedekler: Yasin, Batuhan, Mustafa, Furman, Mustafa Seyhan, Mugni, Sami Gökhan Altıparmak,

Teknik Direktör: Özcan Bicati

Goller: Pedro Henrique (dk. 38) (Hes Kablo Kayserispor), Motta (dk. 46), Stancu (dk. 51) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Muğdat, Uğur Demirok, Amramovski, Henrique, Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor), Übeyd, Lima (Gençlerbirilği)