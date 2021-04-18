CANLI | Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle
Süper Lig'de son haftalara girilirken küm düşme hattındaki her maç büyük önem taşıyor. 6. sıradaki Gaziantep FK'ya konuk olan 15. sıradaki Kasımpaşa mutlak 3 puan peşinde. Gaziantep FK-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 35. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Gaziantep FK çıktığı 32 müsabakada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 50 puan yazdıran Gaziantep, 6. sırada yer alıyor.
Ligde yaptığı 33 karşılaşmada 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 36 puanla 15. sırada girdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Gaziantep 4-0 kazanmıştı.