14 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku!

Son dakika | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ligde oynanan Gaziantep maçında sakatlanan Gökhan Gönül'ün bugün çekilen MR'ının ardından arka adalesinde yırtık tespit edildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 14.04.2021
ABONE OL
Son dakika | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku!

Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. Gaziantep FK maçında sakatlanan başarılı oyuncunun arka adalesinde yırtık tespit edildi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül, ligde oynanan Gaziantep FK maçının ardından sakatlanmıştı. Futbolcumuz Gökhan Gönül'ün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucunda; arka adale üst yapışma yeri grade 2 kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı FENERBAHÇE AYRILIĞI RESMEN AÇIKLADI
Fenerbahçeden kritik 3 puan FENERBAHÇE'DEN KRİTİK 3 PUAN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA