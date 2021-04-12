CANLI | Fenerbahçe Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de nefes kesen maç

Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe 3. maçında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Son haftaların formda takımı Gaziantep FK ise deplasmanda galibiyet arayacak. Karşılaşmanın başlama saati 19.00. Bu önemli maçı ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Rashid, Vetrih, Mirallas, Maxim, Kenan, Dicko

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu karar verecek.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

RİCARDO SA PİNTO YOK

Konuk Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanlarda yaşadığı şanssızlığa İstanbul'da son vermek istiyor.

2021 yılında 8 dış saha maçına çıkan kırmızı siyahlılar, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı. Teknik direktör Ricardo Sa Pinto, cezası nedeniyle yedek kulübesinde olamayacak.

Sakatlıkları devam eden Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan ile Alin Tosca, Ulaş Zengin ve Jefferson da Fenerbahçe'ye karşı görev yapamayacak.

Muhammed Demir'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Gaziantep'te oynanan ilk karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı.