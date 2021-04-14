Fenerbahçe açıkladı! İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı
Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibi Stuttgart'la anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüp bu gelişmeyi resmen duyurdu.
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz kariyerini Alman ekibi VfB Stuttgart'ta sürdürecek.
İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama: "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
SÖZLEŞME 2025 YILINA KADAR
Alman ekibi Stuttgart'ın resmi internet sitesi de transferi duyururken, sözleşmenin 2025 yılına kadar olduğunu açıkladı.
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