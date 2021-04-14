14 Nisan 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe açıkladı! İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı

Son dakika haberine göre; 'nin genç oyuncusu , ekibi 'la anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüp bu gelişmeyi resmen duyurdu.

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Giriş Tarihi: 14.04.2021
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Fenerbahçe açıkladı! İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı

'nin genç yeteneği kariyerini ekibi 'ta sürdürecek.

İşte 'nden yapılan açıklama: "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, 'nın VfB kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

SÖZLEŞME 2025 YILINA KADAR

Alman ekibi Stuttgart'ın resmi internet sitesi de transferi duyururken, sözleşmenin 2025 yılına kadar olduğunu açıkladı.

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