Fenerbahçe açıkladı! İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz kariyerini Alman ekibi VfB Stuttgart'ta sürdürecek.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama: "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."