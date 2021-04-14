14 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika | Galatasaray'da flaş gelişme! Seçim tarihi belli oldu

Son dakika haberi...Bu sezon sonu başkanlık seçiminin yapılması beklenen Galatasaray'da, 'Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı' için tarih verildi. Böylelikle sarı-kırmızılılar, 22 Mayıs 2021 tarihinde seçime gidecek.

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Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Son dakika | Galatasaray'da flaş gelişme! Seçim tarihi belli oldu

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayıs 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu

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