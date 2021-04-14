Futbolda şike soruşturmasında flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu!

Sanık İbrahim Emre'nin FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile 7 kez "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve 20 kez "iftira" suçlarından 48,5 yıldan 147 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülen mütalaada, sanık Ahmet Kalender'in de 76 kez "haberleşmenin gizliliğini ihlal", 76 kez "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", 155 kez "görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemek" ve 92 kez "iftira" suçlarından bin 169 yıldan 3 bin 254 yıla kadar hapsi talep edildi.