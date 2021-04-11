CANLI | Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle!
Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü, bugün başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Taraftarlar saat 16'da başlayan ahaberi.com.tr canlı skor safyamız üzerinde anbean takip edebilirler.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada, hakem Serkan Tokat düdük çalıyor. Taraftarla mücadeyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takipe edebilirler.
İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Ankaragücü: Korcan, Pinto, Sarlija, Kulusic, Kitsiou, Paintsil, Endri, İbrahim, Borven, Alper, Badji.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego Angelo, Soner, Sefa, Candeias, Piris, Ayite, Polomat, Sandro Lima.
Saat 16.00'da başlayan Ankara derbisi beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
Sarı-lacivertli takımda, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.
Cezalı futbolcunun olmadığı Gençlerbirliği'nde ise savunma oyuncuları Zargo Toure ve Mustafa Akbaş, sakatlıkları nedeniyle maçta görev yapamıyor.