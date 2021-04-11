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CANLI | Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle!

'in 34. haftasında , bugün başkent derbisinde 'ni konuk ediyor. Taraftarlar saat 16'da başlayan ahaberi.com.tr canlı skor safyamız üzerinde anbean takip edebilirler.

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Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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CANLI | Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle!

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada, hakem Serkan Tokat düdük çalıyor. Taraftarla mücadeyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takipe edebilirler.

İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Pinto, Sarlija, Kulusic, Kitsiou, Paintsil, Endri, İbrahim, Borven, Alper, Badji.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego Angelo, Soner, Sefa, Candeias, Piris, Ayite, Polomat, Sandro Lima.

Saat 16.00'da başlayan Ankara derbisi beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

Sarı-lacivertli takımda, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.

Cezalı futbolcunun olmadığı Gençlerbirliği'nde ise savunma oyuncuları Zargo Toure ve Mustafa Akbaş, sakatlıkları nedeniyle maçta görev yapamıyor.

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