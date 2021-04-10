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Burak ve Zeki Lille'de şov yapmaya devam ediyor! Kritik galibiyete Türk imzası

Fransa 'in 32. haftasında , deplasmanda 'i milli futbolcularımız ve 'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

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Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Burak ve Zeki Lille'de şov yapmaya devam ediyor! Kritik galibiyete Türk imzası

'nin () 32. haftasında , deplasmanda milli futbolcular ve 'in kaydettiği gollerle 'i 2-0 mağlup etti.

İlk yarının golsüz berabere bittiği maçın 60. dakikasında sahneye çıkan Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla Lille 1-0 öne geçti.

Zeki Çelik'in 89. dakikada attığı golle Lille karşılaşmayı 2-0 kazandı. Milli futbolcular, Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.

Lider Lille, puanını 69'a yükseltirken, Metz 42 puanda kaldı.

Kral Burak Yılmaz "KRAL BURAK YILMAZ"

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