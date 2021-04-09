Turkish Airlines EuroLeague Play-off eşleşmeleri belli oldu | Anadolu Efes-Real Madrid | Fenerbahçe Beko- CSKA Moskova
Turkish Airlines EuroLeague Play-off eşleşmeleri belli oldu. Anadolu Efes, İspanya temsilcisi, Real Madrid ile Fenerbahçe Beko ise Rusya ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak.
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda normal sezon iki erteleme maçı hariç tamamlanırken, play-off eşleşmeleri de belli oldu.
Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Anadolu Efes, altıncı sıradaki İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşti.
Ligi yedinci sırada bitiren Fenerbahçe Beko ise ikinci sıradaki Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın rakibi oldu.
Zenit, 12 Nisan Pazartesi günü erteleme maçında Panathinaikos'u yenerse adını play-off'a yazdıracak, kaybetmesi halinde yerini Valencia Basket'e kaptıracak.
20 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak play-off çeyrek final serisinde toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.
2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek.
Play-off eşleşmeleri şu şekilde:
Barcelona - Zenit/Valencia Basket
Anadolu Efes - Real Madrid
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko
AX Armani Exchange Milan - Bayern Münih
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