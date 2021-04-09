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Turkish Airlines EuroLeague Play-off eşleşmeleri belli oldu | Anadolu Efes-Real Madrid | Fenerbahçe Beko- CSKA Moskova

Play-off eşleşmeleri belli oldu. , temsilcisi, ile ise ekibi ile karşılaşacak.

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Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Turkish Airlines EuroLeague Play-off eşleşmeleri belli oldu | Anadolu Efes-Real Madrid | Fenerbahçe Beko- CSKA Moskova

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda normal sezon iki erteleme maçı hariç tamamlanırken, play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan , altıncı sıradaki İspanyol ekibi ile eşleşti.

Ligi yedinci sırada bitiren ise ikinci sıradaki temsilcisi 'nın rakibi oldu.

Zenit, 12 Nisan Pazartesi günü erteleme maçında Panathinaikos'u yenerse adını play-off'a yazdıracak, kaybetmesi halinde yerini Valencia Basket'e kaptıracak.

20 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak play-off çeyrek final serisinde toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.

2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek.

Play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Barcelona - Zenit/Valencia Basket

Anadolu Efes - Real Madrid

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko

AX Armani Exchange Milan - Bayern Münih


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