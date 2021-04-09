Turkish Airlines EuroLeague Play-off eşleşmeleri belli oldu | Anadolu Efes-Real Madrid | Fenerbahçe Beko- CSKA Moskova

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda normal sezon iki erteleme maçı hariç tamamlanırken, play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Anadolu Efes, altıncı sıradaki İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşti.