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Galatasaray transfer haberleri | Patrick van Aanholt'a 3 senelik sözleşme

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Galatasaray, takımlarından forması giyen sol bek Van Aanholt için 3 yıllık teklif yaptı.

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Giriş Tarihi: 10.04.2021
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Galatasaray transfer haberleri | Patrick van Aanholt'a 3 senelik sözleşme

İngiliz medyasından Sky Sports'un haberine göre; Galatasaray, Premier Lig takımlarından Crystal Palace forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan sol bek Van Aanholt için 3 yıllık teklif yaptı.

Van Aanholt'un sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor ve 30 yaşındaki Hollandalı sol bek Premier Lig tarihinin en golcü 10 savunma oyuncusu listesine adını yazdırmaktan 2 gol uzaklıkta... Başarılı oyuncunun kariyerinin son döneminde büyük bir kontrat almak için bu anlaşmaya da sıcak baktığı gelen bilgiler arasında...

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