24 Mart 2021, Çarşamba
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Lille'den Türkiye-Hollanda maçındaki golleri sonrası Burak Yılmaz paylaşımı!

G Grubu'nda , 'yı konuk etti. Mücadelenin ilk 2 golünü atarken, tecrübeli forvetin kulübü golden sonra "KRAL" tweeti attı.

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Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Lille'den Türkiye-Hollanda maçındaki golleri sonrası Burak Yılmaz paylaşımı!

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ile karşılaştı. Milliler Burak Yılmaz'ın attığı 2 golle ilk yarıda 2-0 öne geçerken, Fransız kulübü Lille, Burak Yılmaz'ı tebrik etti.

Fransız kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'alkış' emojisiyle birlikte "KRAL" ifadesine yer verildi.

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