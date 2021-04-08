CANLI | Denizlispor Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle! Kıran kırana maç

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan müsabakada, hakem Alper Ulusoy düdük çalıyor.

Ligde 25 puanı bulunan ve düşme hattının üzerindeki Yeni Malatyaspor'un 7 puan gerisinde yer alan Yukatel Denizlispor, gol atamadığı son 3 karşılaşmada 1 puan alabildi.

Yeşil-siyahlı ekip, iç sahadaki son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Lider Beşiktaş'ı yenerek galibiyet hasretini dindiren Kasımpaşa'nın ise ligde 34 puanı bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Koomson rakibini geçtikten sonra ceza sahası içerisinde topu arkaya doğru çıkardı. Hajradinoviç'in yakın mesafeden sert şutu farklı şekilde üstten dışarıya çıktı.

10. dakikada Sagal'ın kullandığı serbest vuruşta Mesanoviç kafayı vururken, top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

24. dakikada Sagal'ın sol çaprazdan arka kale direğine yaptığı etkili ortada hiç kimse topa dokunamadı.

32. dakikada Rodallega topu önüne alarak ceza sahasına doğru ilerlerken arkalardan gelen Murawski'yi gördü. Murawski'nin ceza sahası içerisinde bekletmeden yaptığı sert vuruş savunmadan geri döndü.

36. dakikada Bakalorz'un savunma arkasına gönderdiği topa Mesanoviç'ten önce Ertuğrul sahip oldu.

37. dakikada Sagal'ın sol kanattan yaptığı yerden ortada Bakalorz önünden geçen topa dokunamazken, meşin yuvarlağa savunma sahip oldu.

39. dakikada Oğuz'un yaptığı ortaya yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

43. dakikada Varga'nın ceza sahası dışından sert şutu savunmadan döndü. Ardından Drinkwater'ın gelişine vuruşunda top az farkla auta gitti.

11'LER:

Yukatel Denizlispor: Cenk, Leismann, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin