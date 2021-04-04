04 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Milli takımda vaka sayısı 15'e yükseldi! Orkun Kökçü de koronavirüse yakalandı

Milli takımda vaka sayısı 15'e yükseldi! Orkun Kökçü de koronavirüse yakalandı

Hollanda'nın güçlü takımlarından 'da forma giyen A Milli futbolcumuz , koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Orkun Kökçü, "Maalesef korona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı. Milli takımda Orkun Kökçü ile birlikte Covid-19'lu oyuncu sayısı 15'e yükseldi.

SPOR
Giriş Tarihi: 04.04.2021
ABONE OL
Milli takımda vaka sayısı 15'e yükseldi! Orkun Kökçü de koronavirüse yakalandı

Milli futbolcumuz , koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Orkun Kökçü, "Maalesef korona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'da daha önce , , , , Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Kaan Ayhan, Enes Ünal, Kenan Karaman, Deniz Türüç, Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü koronavirüse yakalanmıştı.

Kenan Karaman koronavirüse yakalandı KENAN KARAMAN KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Milli Takım'ın iki yıldızı koronavirüse yakalandı! MİLLİ TAKIM'IN İKİ YILDIZI KORONAVİRÜSE YAKALANDI!
Milli takım kadrosu değişti! İşte yeni isimler... MİLLİ TAKIM KADROSU DEĞİŞTİ! İŞTE YENİ İSİMLER...
Letonya maçı öncesi A Milli Takım'da Covid-19 şoku! LETONYA MAÇI ÖNCESİ A MİLLİ TAKIM'DA COVİD-19 ŞOKU!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA