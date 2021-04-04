Milli takımda vaka sayısı 15'e yükseldi! Orkun Kökçü de koronavirüse yakalandı
Hollanda'nın güçlü takımlarından Feyenoord'da forma giyen A Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Orkun Kökçü, "Maalesef korona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı. Milli takımda Orkun Kökçü ile birlikte Covid-19'lu oyuncu sayısı 15'e yükseldi.
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Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Orkun Kökçü, "Maalesef korona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.
A Milli Takım'da daha önce İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Kaan Ayhan, Enes Ünal, Kenan Karaman, Deniz Türüç, Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü koronavirüse yakalanmıştı.