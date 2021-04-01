Son dakika | Milli Takım'ın iki yıldızı koronavirüse yakalandı!
Son dakika haberi... Juventus, koronavirüs testi pozitif çıkan Merih Demiral'ın ambulans uçakla Torino'ya döndüğünü ve karantina sürecinin kulüp hotelinde devam edeceğini duyurdu.
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, koronavirüs testi pozitif çıkan Merih Demiral'ın Torino'ya döndüğünü resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun koronavirüs prosedürleri kapsamında ambulans uçakla İtalya'ya geldiği ve izolasyon sürecinin takım hotelinde devam edeceği belirtildi.
Öte yandan Sassuolo, bir diğer milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.