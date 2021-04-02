02 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika | Milli futbolcu Kenan Karaman koronavirüse yakalandı

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından 'ta forma giyen milli futbolcu 'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika | Milli futbolcu Kenan Karaman koronavirüse yakalandı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, milli takımdan döndükten sonra Kenan Karaman'a uygulanan PCR testin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kenan Karaman'ın evinde karantinaya alındığı ve Fortuna Düsseldorf'un pazar günü Darmstadt 98'e karşı oynanacağı karşılaşmada forma giymeyeceği aktarıldı.

Takımın sportif direktörü Klaus Allofs, Kenan Karaman'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini ümit ettiklerini belirterek, "Bu olay salgın sırasında oyuncuların milli takımlara gönderilmelerinin büyük bir riskle ilişkili olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

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