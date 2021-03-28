Son dakika: A Milli Takım'da Covid-19 vakaları! 3 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı
Son dakika haberleri... Ay-Yıldızlı takımda üç futbolcumuzun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Holladayı ve Norveç'i yenerek 2022 Dünya Kupası Elemelerine 2'de 2 yaparak başlayan Türkiye salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda grubun 3. maçında Letonya ile karşılaşacak. Pazartesi günü bu maç için yapılacak olan Covid-19 test sonucunda bu 3 futbolcunun durumu netli kazanacak. Öte yandan Hollanda maçı öncesinde de Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 2 futbolcumuz kampı terk etmişti.
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Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'da 3 futbolcunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
İspanya'nın Malaga kentinde oynanan maçın ardından İstanbul'a dönen ay-yıldızlı ekibe Covid-19 testi yapıldı. Semptomu olmayan 3 oyuncunu test sonucu pozitif çıktı.
Yarın, Letonya maçı için yapılacak testin ardından oyuncuların durumu netlik kazanacak. Test sonuclarını tekrar pozitif çıkması halinde 3 futbolcu milli takım kadrosundan çıkartılacak.
A Millilerin elemelerde oynadığı ilk maç olan Hollanda karşılaşması öncesi Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 2 oyuncu kamptan ayrılmıştı.