KADROYA EKLENEN 3 YENİ OYUNCU



Kadroya 3 yeni oyuncu eklendiğini söyleyen Şenol Güneş, "Bugün aramızda olmayan 8 oyuncu var, 8 oyuncu kadroda yok. 3 oyuncu ekliyoruz. İlk kadroya davet ettiğimiz kadrodan şu anda 8 futbolcumuz yok. Milli Takım'a Alpaslan Öztürk (Göztepe), Bünyamin Balcı (Antalyaspor) ve Enis Destan'ı (Altınordu) aldık. Olağanüstü koşullar itibariyle bunu yapıyoruz." mesajını verdi.

İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral ve Zeki Çelik'ten sonra Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz de aday kadrodan çıkarılan diğer isimler oldu.