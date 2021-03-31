31 Mart 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe haberleri son dakika | Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe Kulübü, teknik sorumlu 'nun yardımcılığına antrenör 'in getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 31.03.2021
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Fenerbahçe haberleri son dakika | Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, pro lisans sahibi çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Uzun yıllar boyunca Bundesliga'da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı. Sözer sezonun geri kalan kısmında teknik sorumlumuz Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri iş birliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve teknik direktör Labbadia'ya teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine 2003 yılında Almanya'nın Darmstadt takımında başlayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Hertha Berlin'de yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

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