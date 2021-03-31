31 Mart 2021, Çarşamba
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Emre Belözoğlu harekete geçti: Fenerbahçe'de büyük değişim başlıyor

'de değişim zamanı... , Fenerbahçe'nin futbol anlayışında değişime gideceği gibi belli bir istikrar için de harekete geçti. Takım artık önde basacak. Santrfor tercihi olacak. Orta saha Gustavo-Ozan-Pelkas üçlüsünden oluşacak. 'dan sol kanatta yararlanılacak.

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Giriş Tarihi: 31.03.2021
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Emre Belözoğlu harekete geçti: Fenerbahçe'de büyük değişim başlıyor

, 'nin futbol anlayışında değişime gideceği gibi belli bir istikrar için de harekete geçti. Takım artık önde basacak. Santrfor tercihi olacak. Orta saha Gustavo-Ozan-Pelkas üçlüsünden oluşacak. 'dan sol kanatta yararlanılacak.

RAKİBİ ISIRAN BİR FENERBAHÇE
Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın teknik sorumlusu olan Emre Belözoğlu hem saha içi dizilişte hem kadroda hem de futbol anlayışında değişikliğe gidiyor.

Emre Belözoğlu, öncelikle hücumu düşünen ve ilerde rakibe baskı yapan bir anlayışı takıma yerleştirecek ve bu anlayışta istikrar sağlayacak.

SAMATTA'YI KAZANMAK İSİTİYOR
Belözoğlu, transferinde büyük rol oynadığı Samatta'yı kazanmak istiyor. Santrfor mevkinde golcüde ısrar edecek.

Orta sahada Gustavo-Ozan-Pelkas üçlüsü zorunlu olmadıkça bozulmayacak. İrfan Can ise bu sezon 'de sıkça forma giydiği sol kanada kaydırılacak. Sağda & rekabeti söz konusu.

SZALAİ'NİN PARTNERİ TİSSERAND
Savunmanın göbeğinde &Tisserand ikilisinde ısrarcı olacak. Bilindiği gibi Emre Belözoğlu Tisserand'ın transferinde önemli rol almıştı. Sağ bekte , sol bekte ise 'nun öncelikli tercihi olacak.

iyileşip form tuttuğunda ise orta sahadaki rekabetin içinde olacak.

TAKIMIN DAYANIKLILIĞI ARTACAK
Bunun dışında Emre Belözoğlu takımın genel fizik-kondisyon durumunu daha üst seviyeye çıkartacak çalışmalar yaptıracak. Takım içinde daha rekabetçi bir ortam hazırlamak isteyen Emre Belözoğlu, geniş kadrodan en iyi şekilde yararlanmayı da hedefliyor. Yeni sezon için de 2-3 kaliteli nokta atış transferi söz konusu.

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