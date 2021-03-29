İŞTE BELÖZOĞLU'NUN YANITI:

"Türkiye'de sahanın içinde en uzun süre oynayan bir futbolcu olarak bugüne kadar olan tecrübelerini futbolculara aktarmak istediğinin altını çizen Emre Belözoğlu, Ümit Özat'ın iddiaları hakkında da 'İçimden geçenleri söylemek isterim fakat önemli olan Fenerbahçe'nin geleceği.' cevabını verdi."

"HERKES KENDİ KARAKTERİNİN GEREĞİNİ SERGİLER"

"Ümiz Özat ile milli takımda oynadık yalnızca. Fenerbahçe'de beraber oynamadık. Saha kenarındayken kendisine selam vermişimdir. Fenerbahçe'nin menfaatleri gereği Ümit Özat hakkında konuşmayacağım. Herkesin planı hesabı da belli. Ben tüm enerjimi Fenerbahçe'ye vereceğim. Fenerbahçe formasını bir dakika bile giymiş her türlü futbolcu benim için değerlidir. Herkes kendi karakterinin gereğini sergiler."



