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Haberler Galeri Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak Ümit Özat sözleri: İçimden geçenleri söylemek isterim fakat...

Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak Ümit Özat sözleri: İçimden geçenleri söylemek isterim fakat...

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Emre Belözoğlu bugün basın mensuplarının sorularını yanıtları. Erol Bulut'la yolların ayrılmasından sonra Başkan Ali Koç tarafından sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak olan Belözoğlu'ndan dikkat çeken Ümit Özat açıklaması geldi. Özellikle Fenerbahçe Sportif Direktörü ve Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu hakkında bir Youtube kanalına konuşan Özat, sarı lacivertlilerin FETÖ isyanını samimi bulmadığını söyleyerek "Kendi kapının önüne bak FETÖ'nün nerede olduğunu görürsün. Bunu herkes biliyor. Üç maymunu oynamanın bir anlamı var mı?" şeklinde konuşmuştu. Özat'ın bu açıklamalarının ardından Belözoğlu'ndan flaş bir yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 29.03.2021 17:24 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 17:27
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Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak Ümit Özat sözleri: İçimden geçenleri söylemek isterim fakat...

Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin başında olacak olan Emre Belözoğlu Özat'ın, FETÖ imasına yanıt verdi.

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Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak Ümit Özat sözleri: İçimden geçenleri söylemek isterim fakat...

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN YANITI:

"Türkiye'de sahanın içinde en uzun süre oynayan bir futbolcu olarak bugüne kadar olan tecrübelerini futbolculara aktarmak istediğinin altını çizen Emre Belözoğlu, Ümit Özat'ın iddiaları hakkında da 'İçimden geçenleri söylemek isterim fakat önemli olan Fenerbahçe'nin geleceği.' cevabını verdi."

"HERKES KENDİ KARAKTERİNİN GEREĞİNİ SERGİLER"
"Ümiz Özat ile milli takımda oynadık yalnızca. Fenerbahçe'de beraber oynamadık. Saha kenarındayken kendisine selam vermişimdir. Fenerbahçe'nin menfaatleri gereği Ümit Özat hakkında konuşmayacağım. Herkesin planı hesabı da belli. Ben tüm enerjimi Fenerbahçe'ye vereceğim. Fenerbahçe formasını bir dakika bile giymiş her türlü futbolcu benim için değerlidir. Herkes kendi karakterinin gereğini sergiler."


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Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak Ümit Özat sözleri: İçimden geçenleri söylemek isterim fakat...

İŞTE BİR DÖNEMLER DÜNYA FUTBOLUNA DAMGASINI VURAN SÖZLER:
Birçok futbol adamı içinde bulundukları spor için söyledikleri sözlerle unutulmazlar arasına girerken, bir tanesi Türk bayrağı hakkındaki ifadeleriyle dikkat çekti. İşte dünyaca ünlü futbol adamının Türk bayrağı için söylediği o söz...

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Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak Ümit Özat sözleri: İçimden geçenleri söylemek isterim fakat...

ZİNEDİNE ZİDANE

''Oğlumla evimin bahçesinde futbol oynarken ikimiz de en sevdiğimiz futbolcular olurduk. Oğlum ben olurdu, ben ise Luiz Ronaldo.''

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Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak Ümit Özat sözleri: İçimden geçenleri söylemek isterim fakat...

CEVAD PREKAZİ

Prekazi:"Arena'ya gitmek istemiyorum. Sami Yen'i seviyorum."

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