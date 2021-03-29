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Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak Ümit Özat sözleri: İçimden geçenleri söylemek isterim fakat...
Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Emre Belözoğlu bugün basın mensuplarının sorularını yanıtları. Erol Bulut'la yolların ayrılmasından sonra Başkan Ali Koç tarafından sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak olan Belözoğlu'ndan dikkat çeken Ümit Özat açıklaması geldi. Özellikle Fenerbahçe Sportif Direktörü ve Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu hakkında bir Youtube kanalına konuşan Özat, sarı lacivertlilerin FETÖ isyanını samimi bulmadığını söyleyerek "Kendi kapının önüne bak FETÖ'nün nerede olduğunu görürsün. Bunu herkes biliyor. Üç maymunu oynamanın bir anlamı var mı?" şeklinde konuşmuştu. Özat'ın bu açıklamalarının ardından Belözoğlu'ndan flaş bir yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 29.03.2021 17:24Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 17:27