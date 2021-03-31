31 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika | Galatasaray'da koronavirüs şoku! 2 futbolcu pozitif çıktı

Son dakika haberleri | Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması geldi. Milli takım kampında bulunan bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanırken bir oyuncunun daha bu sabahki testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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Son dakika | Galatasaray'da koronavirüs şoku! 2 futbolcu pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, milli takımlara giden 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takım kamplarında bulunan ve Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine alınan bir futbolcumuzun yanı sıra, milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun daha izolasyon, tedavi ve takip programına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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