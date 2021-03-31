31 Mart 2021, Çarşamba
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Utah Jazz kafilesini taşıyan uçak, kuş sürüsüne çarptı

Son dakika haberine göre; Milli basketbolcu 'nın formasını giydiği ekibi 'ı taşıyan uçak, kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yapmak zorunda kaldı.

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Giriş Tarihi: 31.03.2021
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Utah Jazz kafilesini taşıyan uçak, kuş sürüsüne çarptı

Utah Jazz'dan yapılan açıklamaya göre takım kafilesi, Memphis Grizzlies deplasmanına gitmek için Salt Lake City Havalimanı'ndan yola çıktı.

Delta Havayolları'na ait uçak kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Motorlarından biri kullanılamaz hale gelen uçak, havalimanına acil dönüş yaptı.

Olayda yaralanan kimse olmadığı ve kafilenin daha sonra başka bir uçakla Memphis deplasmanına hareket ettiği belirtildi.

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