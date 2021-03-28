28 Mart 2021, Pazar
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Türkiye-Letonya maçı için flaş karar! Türkiye-Letonya maçında seyirci olacak mı?

Son dakika: Türkiye-Letonya maçı için flaş karar! Türkiye-Letonya maçında seyirci olacak mı?

Son dakika haberleri... ile arasında oynanacak karşılaşma %15 kapasitede seyircili oynanacak. Karşılaşma Salı akşamı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. TFF, bu konuyla ilgili son dakika açıklaması yaptı.

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Giriş Tarihi: 28.03.2021 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021
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Son dakika: Türkiye-Letonya maçı için flaş karar! Türkiye-Letonya maçında seyirci olacak mı?

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul'da Letonya ile yapacağı müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ile HES kodunun zorunlu olacağı belirtildi.

Türkiye-Letonya karşılaşmasının biletleriyle ilgili detayların ayrıca ilan edileceği aktarıldı.

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