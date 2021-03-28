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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünya basını Türkiye'ye hayran kaldı! Haaland'ı izlemeye gelmiştik ama... Dünya basını Türkiye'ye hayran kaldı! Haaland'ı izlemeye gelmiştik ama...
Türkiye A Milli Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'nın ardından Norveç'i de yendi. İspanya'daki maçta etkili bir performans koyan Türkiye, dünya basınını şaşkına çevirdi. İşte 2'de 2 yapan Türkiye için atılan övgü dolu manşetler...
Giriş Tarihi: 28.03.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 11:15
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İspanya'daki maçta Norveç'i 3-0 yenen A Milli Takım'ın galibiyeti, dünya basınında geniş yer buldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Marca gazetesi,
"Türkiye, Haaland ve Odegaardlı Norveç'i La Rosaleda'ya gömüyor." başlığını atarak, "Türkler durdurulamaz şekilde yoluna devam ediyor." yorumunu yaptı. "Türkiye, Norveç'e fazla geldi." ifadesini de kullanan gazete, A Milli Takım'ın 20 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmakta çok arzulu olduğunu gösterdiğini belirtti.
AS gazetesi de
"Türkiye, Haaland ve Odegaard'ın kötü bir akşamında Norveç'i eziyor." ifadesini başlığına çıkardı.
Gazete,
"Türkiye baştan sona Norveç'e karşı büyük üstünlük koydu. Haaland ve Odegaard'ı izlemeye gittik ama karşımıza Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü çıktı." diye yazdı.