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Dünya basını Türkiye'ye hayran kaldı! Haaland'ı izlemeye gelmiştik ama...

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'nın ardından Norveç'i de yendi. İspanya'daki maçta etkili bir performans koyan Türkiye, dünya basınını şaşkına çevirdi. İşte 2'de 2 yapan Türkiye için atılan övgü dolu manşetler...

Giriş Tarihi: 28.03.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 11:15
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Dünya basını Türkiye'ye hayran kaldı! Haaland'ı izlemeye gelmiştik ama...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İspanya'daki maçta Norveç'i 3-0 yenen A Milli Takım'ın galibiyeti, dünya basınında geniş yer buldu.

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Dünya basını Türkiye'ye hayran kaldı! Haaland'ı izlemeye gelmiştik ama...

Marca gazetesi, "Türkiye, Haaland ve Odegaardlı Norveç'i La Rosaleda'ya gömüyor." başlığını atarak, "Türkler durdurulamaz şekilde yoluna devam ediyor." yorumunu yaptı.

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Dünya basını Türkiye'ye hayran kaldı! Haaland'ı izlemeye gelmiştik ama...

"Türkiye, Norveç'e fazla geldi." ifadesini de kullanan gazete, A Milli Takım'ın 20 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmakta çok arzulu olduğunu gösterdiğini belirtti.

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Dünya basını Türkiye'ye hayran kaldı! Haaland'ı izlemeye gelmiştik ama...

AS gazetesi de "Türkiye, Haaland ve Odegaard'ın kötü bir akşamında Norveç'i eziyor." ifadesini başlığına çıkardı.

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Dünya basını Türkiye'ye hayran kaldı! Haaland'ı izlemeye gelmiştik ama...

Gazete, "Türkiye baştan sona Norveç'e karşı büyük üstünlük koydu. Haaland ve Odegaard'ı izlemeye gittik ama karşımıza Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü çıktı." diye yazdı.