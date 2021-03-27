Çılgın Türkler destan yazıyor! Norveç 0-3 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Dünya Kupası Elemeleri G grubu ikinci maçında A Milli Takımımız Malaga'da Norveç ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz oynadıkları etkili oyunla güçlü rakibi Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek grubunda büyük bir avantaj elde etti. Mücadeleyi Ay-yıldızlılar Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle 3-0 kazandı ve grupta liderliğe yükseldi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takım, ikinci mücadelede ise İspanya'da Norveç'e konuk oldu. Karşılaşmayı Ay-yıldızlılar 3-0 kazandı.
Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 4. ve 59. dakikalarda Ozan Tufan, 28. dakikada ise Çağlar Söyüncü kaydetti. Ayrıca Norveç'te 80. dakikada Thorstvedt, Caner Erkin'e yaptığı sert faul sonrasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte millilerimiz yoluna kayıpsız devam ederken puanını 6'ya yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Norveç ise 3 puanda kaldı.
OZAN'DAN MUHTEŞEM GOL!
İkinci yarıda da durmayan Milliler'de gol perdesini açan Ozan Tufan, maçın son golünü de kaydetti. Ozan Tufan, 59. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle tabelayı belirledi: 0-3.
NORVEÇ 10 KİŞİ KALDI
80. dakikada Norveç'te Kristian Thorstvedt, Caner Erkin'e yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 3-0 Türkiye üstünlüğüyle sona erdi.
A Milli Takım bu sonuçla puanını 6'ya çıkarıp, ilk iki maç sonunda averajla zirveye yerleşti. Norveç ise 3 puanda kaldı.
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