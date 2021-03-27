NORVEÇ 10 KİŞİ KALDI

80. dakikada Norveç'te Kristian Thorstvedt, Caner Erkin'e yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 3-0 Türkiye üstünlüğüyle sona erdi.

A Milli Takım bu sonuçla puanını 6'ya çıkarıp, ilk iki maç sonunda averajla zirveye yerleşti. Norveç ise 3 puanda kaldı.

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