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Elazığspor taraftarların üzen ölüm haberi! Yardımcı antrenör Yılmaz Dağ hayatını kaybetti

yardımcı antrenörü (53) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 28.03.2021 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021
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Elazığspor taraftarların üzen ölüm haberi! Yardımcı antrenör Yılmaz Dağ hayatını kaybetti

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'da Teknik Direktör Cafer Aydın'ın yardımcısı Yılmaz Dağ (53) Saat 15.30 sıralarında kulüpte rahatsızlandı. Kulüp masörü Vahit Ünal'ın yanına giderek kendisini kötü hissettiğini belirten Dağ'ın ardından fenalaştığı öğrenildi.

Dağ'ın masör Ünal'ın yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dağ'ın kalp krizi geçirmesi sonucu vefat ettiği aktarıldı.

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