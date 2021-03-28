Beşiktaş Larin için istediği fiyatı belirledi
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi... Beşiktaş Yönetimi bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Cyle Larin için bonservis ücretini belirledi. Siyah-Beyazlılar, özellikle İngiliz kulüplerinin transfer listesinde yer alan golcü futbolcusu Larin'i almak isteyen kulüplerden 15 milyon Euro isteyecek. 25 yaşındaki yıldız golcünün Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.
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Beşiktaş Yönetimi bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Cyle Larin için bonservis ücretini belirledi. Siyah-Beyazlılar, özellikle İngiliz kulüplerinin transfer listesinde yer alan golcü futbolcusu Larin'i almak isteyen kulüplerden 15 milyon Euro isteyecek.
25 yaşındaki yıldız golcünün Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. Kartal, Kanadalı golcüyü 2018 yılında 1.85 milyon Euro'ya transfer etmişti. Larin son milli maçta Bermuda'ya karşı hattrick yapmıştı.