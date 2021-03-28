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Beşiktaş Larin için istediği fiyatı belirledi

'ta flaş transfer gelişmesi... Beşiktaş Yönetimi bu sezon büyük bir çıkış yakalayan için bonservis ücretini belirledi. Siyah-Beyazlılar, özellikle kulüplerinin transfer listesinde yer alan golcü futbolcusu Larin'i almak isteyen kulüplerden 15 milyon Euro isteyecek. 25 yaşındaki yıldız golcünün Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.

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Giriş Tarihi: 28.03.2021
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Beşiktaş Larin için istediği fiyatı belirledi

Beşiktaş Yönetimi bu sezon büyük bir çıkış yakalayan için bonservis ücretini belirledi. Siyah-Beyazlılar, özellikle kulüplerinin transfer listesinde yer alan golcü futbolcusu Larin'i almak isteyen kulüplerden 15 milyon Euro isteyecek.

25 yaşındaki yıldız golcünün ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. , Kanadalı golcüyü 2018 yılında 1.85 milyon Euro'ya transfer etmişti. Larin son milli maçta 'ya karşı hattrick yapmıştı.

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