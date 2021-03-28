Beşiktaş Larin için istediği fiyatı belirledi

Beşiktaş Yönetimi bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Cyle Larin için bonservis ücretini belirledi. Siyah-Beyazlılar, özellikle İngiliz kulüplerinin transfer listesinde yer alan golcü futbolcusu Larin'i almak isteyen kulüplerden 15 milyon Euro isteyecek.