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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin başında ilk idmanına çıktı

'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek , bu karşılaşmanın hazırlıklarına 'nde yönetiminde gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin başında ilk idmanına çıktı

Teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından sportif direktör 'nun teknik sorumlu olarak göreve başladığı sarı-lacivertlilerde, ilk idman gerçekleştirildi.

'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek , bu karşılaşmanın hazırlıklarına 'nde Emre Belözoğlu yönetiminde başladı.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından, "Teknik sorumlumuz Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanımız." ifadeleriyle yapılan paylaşımda, Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın başında bulunduğu idmanın fotoğraflarına yer verildi.

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